فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتلة الصحفي ترحب بدعوة "الشعبية" لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

علقم: الاحتلال يحاول تصدير أزماته عبر تصعيد اعتداءاته في الأقصى

دولة واحدة تمتلك أكثر من نصف ناطحات السحاب في العالم

فوز برايتون على ساوثهامبتون يضمن له المشاركة الأوروبية

"الشعبية" تدعو الأجسام الصحفية للتوافق على موعد عقد مؤتمر النقابة

إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في حوارة

وعد بوغبا لجماهير يوفنتوس بعد عام مليء بالإصابات

"ملتقى الحوار" يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة وتبني "المقاومة" خيارًا إستراتيجيًّا

هل أصبح مانشستر سيتي المنافس الوحيد على الدوري الإنجليزي؟

بركان جبل إتنا يثور من جديد و"يفزع" إيطاليا

علقم: الاحتلال يحاول تصدير أزماته عبر تصعيد اعتداءاته في الأقصى

21 مايو 2023 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
...

 

 

قال القيادي في حركة حماس فرحان علقم، إنّ عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها في أحد الأنفاق تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك، هو محاولة لتصدير أزماتها الداخلية للساحة الفلسطينية.

وأشار علقم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن نتنياهو يعاني من أزمات داخلية شديدة، لذلك يحاول تصدير أزماته عبر تصعيد اعتداءاته في الأقصى، وبحق شعبنا ومقدساته، مضيفاً أن تطرف الاحتلال يتفاقم، ونتنياهو يحاول إرضاء جمهوره على حساب الفلسطينيين.

ولفت إلى أنّ "الأردن لا تؤدي دورها في حماية المقدسات والمسجد الأقصى، وتكتفي بما هو دون الحد الأدنى"، مشدداً على أنّ الاكتفاء بالحد الأدنى من المسؤولية غير مقبول، ولا يوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.

وأكد علقم أن شعبنا لم يتوقف عن مسؤولياته في يوم من الأيام، وعلى الشعوب العربية أن تتحرك للقيام بدورها

واقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير"، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وضمن انتهاكاتها المستمرة بحق الأقصى، عقدت حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي في نفق أسفل المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ عام 2017.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #حكومة نتنياهو #فرحان علقم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة