وقفة طلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين رفضًا لاعتقال كوادرها سياسيًّا

نظَّمت الحركة الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، اليوم الأحد، رفضًا للاعتقال السياسي لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية في الجامعة.

وشارك عدد من الطلبة في الوقفة في ساحة مبنى سي داخل الجامعة، ورفعوا صور كوادر الكتلة المعتقلين في سجون السلطة، وأكدوا على رفض الاعتقال السياسي.

ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الاعتقال السياسي جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها"، و"الاعتقال السياسي لطلبة العلم هو تكميم لأفواه الأبطال"، و"أليس من الأولى ملاحقة الفاسدين والمجرمين بدلًا من ملاحقة طالب جامعي".

اقرأ أيضًا: السلطة تُحوِّل الضفة إلى ساحة اعتقالات.. قبضة "الحارس" حاضرة!

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك الخليل لوقفة احتجاجية اليوم الأحد إسناداً للطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، وطالبت بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين، حتى يتمكنوا من إنهاء هذا الفصل، ويتقدَّموا للامتحانات النهائية.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الخليل ثلاثة من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك هم براء بلوط وطارق عمرو وقصي عمرو.

وسبق أن أطلقت عائلة المعتقل السياسي الطالب براء بلوط، مناشدة للإفراج الفوري عن ابنها من سجون أجهزة أمن السلطة، وسط تخوّفات على مصيره في ظل التعذيب الشديد الذي يتعرَّض له.











المصدر / فلسطين أون لاين