21 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1291 المسلمون بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين، وبذلك قضي على الوجود الصليبي تمامًا في الشام بعد أن ظل نحو مائتي عام.

المسلمون بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين، وبذلك قضي على الوجود الصليبي تمامًا في الشام بعد أن ظل نحو مائتي عام. 1799 القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تفشل في احتلال مدينة عكا الفلسطينية ويومها تم الإعلان عن نهاية الحملة الفرنسية على بلاد الشام وقال نابليون كلمته الشهيرة:" لقد أنستني عكا عظمتي، لو سقطت عكا لغيرت وجه العالم، فقد كان حظ الشرق محصوراً في هذه المدينة الصغيرة".

القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تفشل في احتلال مدينة عكا الفلسطينية ويومها تم الإعلان عن نهاية الحملة الفرنسية على بلاد الشام وقال نابليون كلمته الشهيرة:" لقد أنستني عكا عظمتي، لو سقطت عكا لغيرت وجه العالم، فقد كان حظ الشرق محصوراً في هذه المدينة الصغيرة". 1864 إعلان روسيا القيصرية نهاية الحرب الروسية الشركسية، وإجبار أكثر من 2 مليون من الشركس على مغادرة وطنهم.

إعلان روسيا القيصرية نهاية الحرب الروسية الشركسية، وإجبار أكثر من 2 مليون من الشركس على مغادرة وطنهم. 1948 العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بيت دراس، التي راح ضحيتها 26 شهيدًا فلسطينيًا.

العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بيت دراس، التي راح ضحيتها 26 شهيدًا فلسطينيًا. 1968 صدور قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي يدين إجراءات الكيان العبري لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ويعدها باطلة.

صدور قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي يدين إجراءات الكيان العبري لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ويعدها باطلة. 1986 وفاة عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمون في مصر.

وفاة عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمون في مصر. 1994 السلطة الفلسطينية والاحتلال يبدأن تسيير مركبات مشتركة في قطاع غزة.

السلطة الفلسطينية والاحتلال يبدأن تسيير مركبات مشتركة في قطاع غزة. 2008 الفرقاء اللبنانيون يوقعون في العاصمة القطرية الدوحة على «اتفاق الدوحة» الذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن فك اعتصام المعارضة في «ساحة رياض الصلح» ببيروت والمستمر منذ 1 ديسمبر 2006 فورًا.

الفرقاء اللبنانيون يوقعون في العاصمة القطرية الدوحة على «اتفاق الدوحة» الذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن فك اعتصام المعارضة في «ساحة رياض الصلح» ببيروت والمستمر منذ 1 ديسمبر 2006 فورًا. 2014 محكمة مصرية تقضي بسجن الرئيس المخلوع حسني مبارك مدة 3 سنوات على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".

محكمة مصرية تقضي بسجن الرئيس المخلوع حسني مبارك مدة 3 سنوات على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية". 2016 الأسير الفلسطيني محمد القيق يُجبر سجانيه على إطلاق سراحه بعد خوضه لإضراب عن الطعام لمدة 94 يومًا.

الأسير الفلسطيني محمد القيق يُجبر سجانيه على إطلاق سراحه بعد خوضه لإضراب عن الطعام لمدة 94 يومًا. 2021 إعلان التهدئة بوساطة مصرية، وذلك بعد عدوان إسرائيلي لـ 11 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين