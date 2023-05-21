من جديد.. الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام بالسودان

قال مصدران مشاركان في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان لرويترز، السبت إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.

وأضافا أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

ولم يحترم الطرفان عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

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ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل نيسان.

وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصًا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن قال، السبت، إنه تحدث مع البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة متمسكة بالانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي في السودان.

وكتب بلينكن، في تغريدة على منصة تويتر: "تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها".

المصدر / وكالات