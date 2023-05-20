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"الكهرباء" بغزة تعلن تسوية ديون اشتراكات شهداء العدوان الأخير

20 مايو 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، تسوية الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في تصريح نشرته مساء اليوم السبت، أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والذي تعرض لعدوان غاشم (مايو 2023) أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء فإنها قررت تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء الشهداء، وإبراء ذمتهم بشكل كامل حتى تاريخ الاستشهاد".

 ودعا البيان، ذوي الشهداء لمراجعة أفرع الشركة في محافظات القطاع لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتلك التسويات اعتبارا الثلاثاء المقبل.

وكانت رئاسة متابعة العمل الحكومي قد أوعزت لشركة توزيع الكهرباء والبلديات لتقديم إعفاءات وتسهيلات لتسوية الديون والمتأخرات المتراكمة على الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #شركة الكهرباء #ثأر الأحرار

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