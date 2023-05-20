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إصابة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب جنين

20 مايو 2023 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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حاجز عسكري جنوب غرب جنين - أرشيف

أصيب اليوم السبت، فتى يبلغ من العمر (16 عاما) من قرية قفين في طولكرم بالضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

من جهته، قال مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى بشار سليمان طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية: أنه "جرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى طعمة، من قبل طواقم الهلال الأحمر، ونقله الى مستشفى ابن سينا في جنين، لتلقي العلاج".

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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