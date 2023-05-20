تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت.

وأفادت تقارير صحفية، بأن حكومة الاحتلال ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية، بينها 554 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".

وذكرت أن سلطات الاحتلال أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب"، ما يشكّل خطوة أولى في إقامة مستوطنة جديدة تبعد حوالي كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، المحاذية لمدينة سلفيت، مشيرة إلى أن خطط الاحتلال الاستيطانية متواصلة منذ سنوات، وتستهدف مناطق متفرّقة بالضفة الغربية، بينها محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة وسبعين ألفاً، موزَّعين على تسعة عشر تجمّعاً سكانيّاً.

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ويحيط بسلفيت 24 تجمّعاً استيطانياً، أكبرها مستوطنة "أرييل" التي تضم نحو 25 ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمّع استيطاني في الضفة الغربية، بعد مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة على مشارف القدس، حيث تتسارع مخطَّطات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، نظراً للدعم والتأييد الذي تحظاه من قادة الاحتلال ووزرائه المتطرّفين.

المصدر / فلسطين أون لاين