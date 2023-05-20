استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على خمسة دونمات من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري "البرج"، إلى الشمال باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي القرية.

وأوضحت أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، الا أنها قوبلت بالرفض.

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وتتعرض القرية بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية.