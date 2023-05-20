الاحتلال يغلق مدخلَي قرية المغيّر شرق رام الله لليوم الثامن على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ولليوم الثامن على التوالي، إغلاق مدخلَي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضّطرهم إلى سلوك طرق طويلة.

اقرأ أيضاً: مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس أربعة مواطنين من القرية، التي تتعرَّض والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من قِبل المستوطنين، تتمثَّل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وإحراق المحاصيل، وتخريب خطوط المياه.





المصدر / فلسطين أون لاين