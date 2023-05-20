الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا، الفتى منتصر حسن فؤاد أبو عياش (16عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، في أعقاب اقتحام منزل عائلته".

وذكرت أن الاحتلال اعتقل قبيل منتصف الليل، كلاً من: إسلام عيسى ربعي، ومحمد زياد أبو حميد، وعلي عيسى علي ربعي، والأشقاء مالك والياس وإسلام أحمد ربعي، وهم من مجموعة "صقور الجنوب للدفع الرباعي".

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وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحجتلال احتجزت مركبات المعتقلين في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، أثناء قيامهم بمسار سياحي في تلك المنطقة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين