20 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 526 زلزال في سوريا يقتل 300000 شخص.
- 1622 الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.
- 1927 المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.
- 1799 انتهاء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت بعد فشله في احتلال مدينة عكا.
- 1948 مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطاً.
- 1985 إطلاق سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا وعربيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل 3 إسرائيليين في عملية تبادل بين الجبهة الشعبية- القيادة العامة والاحتلال.
- 1990 مجزرة عيون قارة التي راح ضحيتها 7 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون نتيجة إطلاق جندي إسرائيلي النار عليهم.
- 2004 استشهاد قائد كتائب القسام في قلقيلية مازن ياسين بعد اشتباك مع القوات الصهيونية.
- 2004 محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.
- 2007 قوات الاحتلال تقصف ديوان آل الحية في حي الشجاعية شرق غزة، وتقتل 8 مواطنين وتجرح العشرات من أقارب القيادي في حركة حماس د. خليل الحية.
- 2016 موشيه يعالون وزير جيش الاحتلال يعلن تقديم استقالته ويقرر اعتزال الحياة السياسية.
- 2019 فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "سيدات القمر" لِتُصبح بِذلك أوَل شخصية عربية تفوز بِالجائزة المذكورة.
- 2020 وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا يُسجل رقمًا قياسيًا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد، بإصابة 106 آلاف شخص، وعدد المصابين بالجائحة يرتفع إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327 ألف حالة وفاة وحوالي مليون و900 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين