20 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

526 زلزال في سوريا يقتل 300000 شخص.

زلزال في سوريا يقتل 300000 شخص. 1622 الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.

الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية. 1927 المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.

المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة. 1799 انتهاء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت بعد فشله في احتلال مدينة عكا.

انتهاء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت بعد فشله في احتلال مدينة عكا. 1948 مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطاً.

مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك برنادوت وسيطاً. 1985 إطلاق سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا وعربيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل 3 إسرائيليين في عملية تبادل بين الجبهة الشعبية- القيادة العامة والاحتلال.

إطلاق سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا وعربيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل 3 إسرائيليين في عملية تبادل بين الجبهة الشعبية- القيادة العامة والاحتلال. 1990 مجزرة عيون قارة التي راح ضحيتها 7 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون نتيجة إطلاق جندي إسرائيلي النار عليهم.

مجزرة عيون قارة التي راح ضحيتها 7 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون نتيجة إطلاق جندي إسرائيلي النار عليهم. 2004 استشهاد قائد كتائب القسام في قلقيلية مازن ياسين بعد اشتباك مع القوات الصهيونية.

استشهاد قائد كتائب القسام في قلقيلية مازن ياسين بعد اشتباك مع القوات الصهيونية. 2004 محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.

محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين. 2007 قوات الاحتلال تقصف ديوان آل الحية في حي الشجاعية شرق غزة، وتقتل 8 مواطنين وتجرح العشرات من أقارب القيادي في حركة حماس د. خليل الحية.

قوات الاحتلال تقصف ديوان آل الحية في حي الشجاعية شرق غزة، وتقتل 8 مواطنين وتجرح العشرات من أقارب القيادي في حركة حماس د. خليل الحية. 2016 موشيه يعالون وزير جيش الاحتلال يعلن تقديم استقالته ويقرر اعتزال الحياة السياسية.

موشيه يعالون وزير جيش الاحتلال يعلن تقديم استقالته ويقرر اعتزال الحياة السياسية. 2019 فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "سيدات القمر" لِتُصبح بِذلك أوَل شخصية عربية تفوز بِالجائزة المذكورة.

فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها "سيدات القمر" لِتُصبح بِذلك أوَل شخصية عربية تفوز بِالجائزة المذكورة. 2020 وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا يُسجل رقمًا قياسيًا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد، بإصابة 106 آلاف شخص، وعدد المصابين بالجائحة يرتفع إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327 ألف حالة وفاة وحوالي مليون و900 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين