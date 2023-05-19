فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لوكاس مورا يغادر توتنهام نهاية الموسم

"BT" للاتصالات البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة

بريطانيا تنفق 162 مليون جنيه استرليني على جنازة الملكة إليزابيث

روسيا تقصف خطوط الإمداد حول باخموت والقوات الأوكرانية تعلن تحقيق مكاسب

اكتشاف كوكب بحجم الأرض مغطى على الأرجح بالبراكين

العثور على 4 اطفال احياء بعد اسبوعين من تحطم طائرتهم في غابة

مايكروسوفت تكشف عن "AGI".. النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي

لأصحاب العلامة الزرقاء.. زيادة هائلة في مدة فيديوهات "تويتر"

بسبب قطعة "كيك".. جريمة مروعة ضحيتها صاحب محل حلويات في مصر

فورد تستدعي 422 ألف سيارة متعددة الاستخدامات بسبب عطل فني

البيت الأبيض يحذر من ركود في حال التخلف عن سداد الديون

19 مايو 2023 . الساعة 05:21 بتوقيت القدس
...
البيت الأبيض يحذر من ركود في حال التخلف عن سداد الديون

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الخميس إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وحثت هاريس وبرينارد النشطاء الديمقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.

اقرأ أيضا: عواقب كارثية تنتظر أمريكا حال تخلفها عن سداد ديونها

واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس جو بايدن الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

 

وقالت "التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود".

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من البيت الأبيض وجمهوريين من الكونجرس اجتمعوا مرة أخرى في مقر الكونجرس لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، كما يعتزمون الاجتماع مرة أخرى يوم الجمعة.

وقالت برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق بايدن للمفاوضات تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح جمهوري يرفع سقف الدين ويسلب في الوقت نفسه الرعاية الصحية من الأمريكيين أو يدفع أيا منهم إلى براثن الفقر.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي أنها تتوقع أن تكون قادرة على دفع فواتير الحكومة حتى الأول من يونيو حزيران فحسب دون زيادة سقف الدين، مما زاد الضغط على الجمهوريين والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق في غضون الأيام المقبلة.

المصدر / رويترز
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#أمريكا #البيت الأبيض #ركود اقتصادي #سقف الدين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة