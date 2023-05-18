الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة قضى 20 عاماً في الأسر

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن الأسير "عمار محمود سلمان عابد" (39 عامًا) من مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام 20 عامًا ونصف في الأسر.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان، إن عابد اعتقل في تشرين أول/نوفمبر 2002، خلال اجتياح للمناطق الحدودية، واستمر التحقيق معه في سجن عسقلان، لأكثر من ثلاثة شهور.

وأضاف أن مخابرات الاحتلال وجهت لعابد، عدة تهم أبرزها الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة في عمليات إطلاق نار على الاحتلال، والتصدي للاجتياحات التي تعرض لها قطاع غزة، وبعد عامين من اعتقاله أصدرت بحقه محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 17 عامًا.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال أضافت لعابد ثلاثة سنوات ونصف، بعد مرور 12 عاماً على اعتقاله، بعد اتهامه بإدخال هواتف اتصال للأسرى داخل السجن، لتصبح محكوميته 20 عامًا.

يذكر أن الأسير المحرر "عابد" ألف خلال فترة اعتقاله كتابا بعنوان "منحة الحياة"، ورواية بعنوان "المعمعة".

ويقبع 190 أسيرًا من قطاع غزة في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير ضياء الأغا، المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد، حسب هيئة شؤون الاسرى، التابعة للسلطة الفلسطينية

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4800 أسير، من بينهم 170 طفلاً، و29 أسيرة، وما يزيد عن ألف معتقلٍ إداريٍ، منهم 800 أسير في سجن "نفحة".

المصدر / فلسطين أون لاين