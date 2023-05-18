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هاتف عائلة الطالبة السلايمة

ناصر الدين يدعو السلطة لوقف ملاحقة طلبة جامعات الضفة

18 مايو 2023 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
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وقفة طلابية في بوليتكنك فلسطين رفضا للاعتقال السياسي (صورة أرشيفية)

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين أجهزة السلطة برام الله لوقف ملاحقة طلاب وطالبات جامعات الضفة، والإفراج عنهم ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مهاتفة ناصر الدين عائلة الطالبة براءة السلايمة، بعد الاعتداء عليهم من قوات أجهزة السلطة، أثناء اعتقالها.

وأدان ناصر الدين حملة الاعتقالات والاعتداءات والتخريب التي قامت به أجهزة أمن السلطة بحق عدد من طلبة جامعة بولتيكنيك الخليل.

وأكد ضرورة وقف ملاحقة الطلاب والطالبات والافراج عنهم، مشددا على أن الملاحقة والاعتقال لن ترهب طلابنا البواسل في الضفة.

ولفت ناصر الدين إلى أن سنوات من ملاحقة طلاب جامعة البولتيكنيك في الخليل وبراءة إحداهن ستفشل أمام ثبات طلبة الجامعة الذين هم رمز للتضحية والإقدام وهم مستقبل الشعب الفلسطيني.

بدورها ثمنت عائلة السلايمة اتصال ناصر الدين والاهتمام بقضيتهم العادلة.

ونفذت أجهزة أمن السلطة حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من طلبة الجامعات بمحافظة الخليل، فيما دعت الكتلة الإسلامية إلى وقفة احتجاجية، تنديداً باختطاف السلطة عدد من طلاب جامعة بوليتكنك فلسطين وحرمانهم من الامتحانات.

واقتحمت أجهزة السلطة منزل الطالبة براءة السلايمة في مدينة الخليل، وقامت بمصادرة جهاز الهاتف الخاص بها، إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلتها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #الاعتقال السياسي #هارون ناصر الدين

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