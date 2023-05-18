هنية: استنفار الاحتلال لحماية "مسيرة الأعلام" يعكس هشاشته الأمنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن استنفار كيان الاحتلال لتوفير حماية لما يسمى "مسيرة الأعلام" يعكس هشاشته الأمنية، مشيرا إلى أن ما يجري الآن يوضح طبيعة الصراع بأبعاده الدينية والوطنية.

وشدد هنية في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، على أن إغلاق الاحتلال للبلدة القديمة في القدس يعكس رعب المستوطنين من صمود أهلنا في القدس المحتلة، مبينا أن فصول المواجهة مع العدو مستمرة وسيغلق شعبنا الحساب فقط بتحرير الأرض والقدس والعودة.

وقال هنية: "إن علم فلسطين الذي يرفرف فوق أرضنا يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين".

المصدر / فلسطين أون لاين