فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انطلاق "مسيرة الأعلام" الاحتلالية في القدس.. ومواجهات بين المقدسيين والمستوطنين

هنية: استنفار الاحتلال لحماية "مسيرة الأعلام" يعكس هشاشته الأمنية

مسيرة حاشدة شرق غزة رفضًا لمسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس

لتأمين مسيرات المستوطنين.. قوات الاحتلال تعزل محيط الأقصى وتعتدي على المقدسيين

"مسيرة الأعلام".. مظاهر عربدة واستفزاز كسرتها المقاومة بـ"سيف القدس"

التشريعي يستهجن تشكيل صداقة برلمانية مغربية- إسرائيلية

العضايلة: التصعيد في "الأقصى" افتتاح لحرب دينية

ماذا تعرف عن "خطر" يكمن في مستحضرات التجميل!

الأونروا تُقرر إلغاء الاختبارات النهائية لصفوف الأول حتى الرابع

السنديانة.. قرية السنديان والبلوط

فصول المواجهة مع العدو مستمرة

هنية: استنفار الاحتلال لحماية "مسيرة الأعلام" يعكس هشاشته الأمنية

18 مايو 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن استنفار كيان الاحتلال لتوفير حماية لما يسمى "مسيرة الأعلام" يعكس هشاشته الأمنية، مشيرا إلى أن ما يجري الآن يوضح طبيعة الصراع بأبعاده الدينية والوطنية.

وشدد هنية في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، على أن إغلاق الاحتلال للبلدة القديمة في القدس يعكس رعب المستوطنين من صمود أهلنا في القدس المحتلة، مبينا أن فصول المواجهة مع العدو مستمرة وسيغلق شعبنا الحساب فقط بتحرير الأرض والقدس والعودة.

وقال هنية: "إن علم فلسطين الذي يرفرف فوق أرضنا يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #القدس #إسماعيل هنية #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر