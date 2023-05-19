19 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردّون مدينة أنطاكية من الصليبيين.

المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردّون مدينة أنطاكية من الصليبيين. 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.

كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. 1948 العصابات الصهيونية تحتل قرية القبيبة- الرملة.

العصابات الصهيونية تحتل قرية القبيبة- الرملة. 1953 اللواء محمد نجيب يُشكّل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.

اللواء محمد نجيب يُشكّل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو. 1965 سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.

سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين. 1970 مجلس الأمن يُصدر القرار رقم 280 الذي يدين انتهاكات الكيان العبري وأعماله العسكرية في لبنان.

مجلس الأمن يُصدر القرار رقم 280 الذي يدين انتهاكات الكيان العبري وأعماله العسكرية في لبنان. 1971 أَول احتفال بِيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس؛ يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليدًا وتكريمًا لمسيرة الداعية الإسلامي.

أَول احتفال بِيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس؛ يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليدًا وتكريمًا لمسيرة الداعية الإسلامي. 2002 الجبهة الشعبية تُعلن تنفيذ أسامة بشكار عملية استشهادية في نتانيا فقتل فيها 3 صهاينة وجرح العشرات.

الجبهة الشعبية تُعلن تنفيذ أسامة بشكار عملية استشهادية في نتانيا فقتل فيها 3 صهاينة وجرح العشرات. 2003 الاستشهادية هبة دراغمة من سرايا القدس تقتل 4 صهاينة وتُصيب 49 في العفولة.

الاستشهادية هبة دراغمة من سرايا القدس تقتل 4 صهاينة وتُصيب 49 في العفولة. 2004 طائرات الاحتلال تقصف مسيرة سلمية لأهالي رفح كانت تحتجُّ على مجزرة في اليوم السابق واستُشهد في هذا القصف 15 مواطنًا وأُصيب العشرات بجراح من بينهم 12 في حالة حرجة.

طائرات الاحتلال تقصف مسيرة سلمية لأهالي رفح كانت تحتجُّ على مجزرة في اليوم السابق واستُشهد في هذا القصف 15 مواطنًا وأُصيب العشرات بجراح من بينهم 12 في حالة حرجة. 2009 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأنّ الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يُعدُّ تخريبًا متعمدًا للحوار الوطني الفلسطيني وتهديدًا لمستقبل الحوار وتؤكد عدم التعامل معها.

تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأنّ الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يُعدُّ تخريبًا متعمدًا للحوار الوطني الفلسطيني وتهديدًا لمستقبل الحوار وتؤكد عدم التعامل معها. 2016 الإفراج عن الصحفي محمد القيق من سجن نفحة الصحراوي بعد إضراب عن الطعام دام 96 يومًا.

الإفراج عن الصحفي محمد القيق من سجن نفحة الصحراوي بعد إضراب عن الطعام دام 96 يومًا. 2018 عقد زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وإعلانهما زوجًا وزوجة في المملكة المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين