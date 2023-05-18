القيادي عفانة يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ سامح عفانة، إلى مواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمسيرة الأعلام التهويدية.

وشدد في تصريحات وصلت " " على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى، وتلبية النداء لنصرته، أمام تصاعد مخططات الاحتلال والمستوطنين، ونيتهم تنظيم "مسيرة الأعلام"، في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس".

وقال عفانة: "يا من رسمتم صورة وملحمة راقية خلال شهر رمضان، بعد تلبية نداء إعمار الأقصى، ندعوكم لشد الرحال للمسجد المبارك، والوقوف سداً منيعاً أمام أطماع الاحتلال".

وأوضح أن أطماع الاحتلال لا تزال مستمرة، وهناك محاولات لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، مضيفاً أن هذا يحتم على أهل القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وكل مسلم يستطيع الوصول للأقصى، أن يرابط فيه ويدافع عنه.

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وذكر عفانة أن واجب الوقت والزمان يدفعنا للرباط في الأقصى، وحمايته من تدنيس المستوطنين، واقتحاماتهم المتصاعدة فيه، وأدائهم الطقوس التلمودية.

وتواصلت الدعوات المقدسية، للحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، لإفشال مسيرة الأعلام” التهويدية، والتصدي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم للمسجد المبارك.

واقتحم مستوطنون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وعلى شكل مجموعات متتالية، تزامناً مع مسيرة الأعلام التهويدية والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد إخلاء قوات الاحتلال المسجد من المصلين.

وتحاول منظمة الهيكل “بيدينو” تحقيق رقم قياسي، وحشد 5000 مقتحم للأقصى صباح اليوم، في ظل تحريض متواصل من وزراء متطرفين بحكومة الاحتلال على تدنيس المسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين