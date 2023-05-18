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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة العربية (2)

18 مايو 2023 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة العربية (2)

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث اللغة العربية.

بإعداد المدرس القدير/ محمود محمد حلوة من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد "حلوة" من أفضل وأمهر مدرسي اللغة العربية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث اللغة العربية للفرعين الأدبي والشرعي (الورقة الثانية)، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

اقرأ المزيد: للنجاح والتفوق.. دعاء توجيهي "الثانوية العامة"

- لتحميل مراجعات مادة اللغة العربية لجميع الفروع 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة اللغة العربية الورقة الثانية للفرعين الأدبي والشرعي 2022 من هنــــــا

لمطالعة مراجعات مبحث اللغة العربية للفرعين الأدبي والشرعي (الورقة الثانية) لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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