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اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين ومواجهات بنابلس

18 مايو 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الاحتلال عقب اقتحامها نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين عقب اقتحام قوات الاحتلال والقوات الخاصة لمحيط البلدة القديمة والمنطقة الشرقية، تخللها تفجير عدة عبوات ناسفة بقوات الاحتلال.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي وإصابتين رضوض وعشرات حالات الاختناق بالغاز السام.

وفي السياق، سحبت قوات الاحتلال آلية لها بعد إعطابها بتفجير المقاومين عدد من العبوات الناسفة خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسون من بيت إمرين شمال نابلس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل محمد الشيخ من قرية مراح رباح، ومحمد عبد بوليس طقاطقة من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة سماح عوض من مدينة قلقيلية بعد استدعائها للمقابلة، وهي شقيقة أسيرين في سجون الاحتلال.

كما طالت الاعتقالات شاباً من بلدة الطور بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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