18 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

756 أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس.

أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس. 1291 المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الفرنجة منها.

المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الفرنجة منها. 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا.

تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا. 1899 انعقاد "مؤتمر لاهاي الأول للسلام" بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب.

انعقاد "مؤتمر لاهاي الأول للسلام" بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب. 1910 الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي.

الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي. 1948 الاتحاد السوفيتي يعترف بالكيان العبري.

الاتحاد السوفيتي يعترف بالكيان العبري. 1951 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 93 الذي يطلب من الكيان العبري بأن يسمح بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة عن المنطقة المنزعة السلاح.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم 93 الذي يطلب من الكيان العبري بأن يسمح بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة عن المنطقة المنزعة السلاح. 1974 الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان «ابتسامة بوذا»، وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.

الهند تنجح في أول تفجير نووي لها تحت عنوان «ابتسامة بوذا»، وتصبح بذلك سادس دولة نووية بالعالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والصين. 1989 العدو يعتقل الشيخ أحمد ياسين، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس، وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال واعتقل مع الشيخ المئات من كوادر وقيادات حركة حماس.

العدو يعتقل الشيخ أحمد ياسين، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس، وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال واعتقل مع الشيخ المئات من كوادر وقيادات حركة حماس. 2001 عملية استشهادية فيم مدين نتانيا المحتلة تؤدي إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين بجروح مختلفة ومنفذها الشهيد القسامي محمود مرمش من طولكرم.

عملية استشهادية فيم مدين نتانيا المحتلة تؤدي إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين بجروح مختلفة ومنفذها الشهيد القسامي محمود مرمش من طولكرم. 2003 عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة تؤدي إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة ومنفذها الشهيد القسامي باسل التكروري من الخليل.

عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة تؤدي إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة ومنفذها الشهيد القسامي باسل التكروري من الخليل. 2004 مجزرة جديدة في رفح ترتكبها قوات الاحتلال وتؤدي إلى استشهاد 20 مواطناً وإصابة أكثر من 40 آخرين.

مجزرة جديدة في رفح ترتكبها قوات الاحتلال وتؤدي إلى استشهاد 20 مواطناً وإصابة أكثر من 40 آخرين. 2016 المقدسيون يحبطون مشروعاً صهيونياً لتركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين