باحث مقدسي: شعبنا قادر على المواجهة لصد "مسيرة الأعلام"

أكد الباحث المقدسي زكريا نجيب أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الاحتلال والتصدي لانتهاكاته بحق المسجد الأقصى، من خلال تصعيد حالة الاشتباك لإفشال مسيرة الأعلام التهويدية في القدس.

وشدد نجيب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على أن قضية القدس والمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الشعب الفلسطيني ثابت وصامد ومتمسك بمقدساته.

ودعا جميع الفلسطينيين للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمسيرة الأعلام الصهيونية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الفاشية تحاول استفزاز مشاعر المسلمين باقتحامها المسجد الأقصى.

كما طالب الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل دورهم نصرةً للأقصى، وتفعيل الدور الشعبي ورفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان.

عدوان خطير

وتعد جماعات الهيكل الاستيطانية لعدوان خطير على المسجد الأقصى وتصعيد للحرب الدينية بحق المقدسات.

وأعلنت ما تسمى بمنظمة "عائدون لجبل الهيكل" عن إقامة مسيرة بالأعلام الساعة 12 ظهرا من يوم غد الخميس، تبدأ من بوابة الخليل "المدخل الغربي الرئيسي للبلدة القديمة بالقدس"، حتى أبواب المسجد الأقصى.

وينوي المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة في فترة ما بعد الظهر، وتدنيسه برفع أعلام الاحتلال في باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين