المصري: المقاومة رهن الاستعداد للحفاظ على المسجد الأقصى ومنع تهويد القدس

أكد القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري، أنّ المقاومة رهن الاستعداد للحفاظ على المسجد الأقصى، ومنع تهويد القدس.

وقال المصري، خلال وقفة علمائية رافضة لمسيرة الأعلام، اليوم الأربعاء، بمدينة غزة: "نحن على ثقة أنّ المقاومة دومًا على أهبة الاستعداد".

وشدّد بقوله: "مستعدون أن نخوض كلّ معركة للحفاظ على حقّنا الديني والتاريخي في أرض فلسطين".

ودعا المصري لجعل يوم غدٍ الخميس، يوم مواجهة وثورة وعصيان في مواجهة الاحتلال.

كما ودعا أهالي القدس للحشد الجماهيري للتصدي لمسيرة الأعلام في القدس غدًا، وأبناء شعبنا للاشتباك في الضفة والداخل مع الاحتلال.

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وأضاف: "كما احتشدنا بربع مليون في ليلة السابع والعشرين من رمضان، يجب الاحتشاد بعشرات الآلاف لإفشال مسيرة الأعلام".

وأكمل: "رسالة شعبنا الذي أكد خلال تاريخه أنه محافظ على إرث الأنبياء بأنّ القدس كانت وما زالت تُشكّل صاعقَ التفجير وقنبلة الثورات".

ورأى أنّ مسيرة الأعلام التي يُلوّح بها المستوطنون وبمظلة رسمية، تُعبّر عن مدى وصول هذا الكيان إلى مرحلة العُلو قبل مرحلة الأفول.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية لتحمُّل الأمانة تجاه أولى القبلتين.

بدوره، قال النائب الدكتور يوسف الشرافي في كلمة له نيابة عن علماء فلسطين، إنّ القدس والأقصى عقيدة، ورأس ثوابت القضية الفلسطينية، ونصرتها من أوجب الواجبات على الأمة.

وأكد الشرافي خطورة الأوضاع في الأقصى، وما يؤكد طبيعة الاحتلال الإجرامية.

وشدّد على أنّ مسيرة الأعلام ضمن سلسلة الجرائم تجاه القدس والأقصى، مؤكدًا أنّ القدس مُوحّدة لأهل فلسطين وليست للصوص الأراضي.

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ونبّه إلى أنّ فتوى العلماء قديمًا وحديثًا تُحرّم التنازل عن أرض فلسطين فهي وقف إسلامي، مشيرًا إلى أنّ الجهاد والمقاومة، هما السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

ودعا الشرافي للحشد ودعم القدس كلٌّ حسب قدراته، كما ودعا أهلنا بالداخل المحتل للوصول إلى الأقصى.

وأضاف: "رباطكم الذي أفشل مخططات الاحتلال في البوابات الإلكترونية، هو ما سيكنس الاحتلال عن القدس وفلسطين".

وحذّر النائب الشرافي من التخاذل عن نصرة القدس والأقصى؛ فمسيرة الأعلام جريمة تستهدف الأمة في عقيدتها.

المصدر / فلسطين أون لاين