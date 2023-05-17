جوجل تكشف سبب حذف الحسابات غير النشطة

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية التي تستضيف مليارات الحسابات، اليوم، أنها ستقوم بحذف حسابات الأفراد غير النشطة لعامين، بسبب تشكيلها مخاطر أمنية، واستثنت من ذلك الحسابات التجارية وتلك التي تستخدمها المدارس.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف الأمنية التي تنشأ بسبب الحسابات الخاملة، مبينة أن هذه الحسابات غالبا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى ناقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي.

وذكرت أنه اعتبارا من ديسمبر من هذا العام يمكنها أن تشرع في الخطوة، كما أنها ستزيل كذلك أيضا المحتوى الذي قام المستخدم بتخزينه في "جوجل ورك بليس" و"يوتيوب" و"جوجل فوتو"، مؤكدة أنها سترسل "إخطارات متعددة" على مدار الأشهر التي تسبق حذف الحساب، إلا أنها لم تذكر ما تخطط لفعله بأسماء المستخدمين بعد حذف الحسابات الخاملة.

وتأتي خطوة الشركة في أعقاب إعلان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر مؤخرا عن خطط للتخلص من الحسابات الخاملة.

يشار إلى أن عددا من خبراء الأمن السيبراني حذروا في وقت سابق من سعي الهاكرز لسرقة الحسابات الخاصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بكلمات المرور، وكذلك المعلومات البنكية.

المصدر / وكالات