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صلاح البردويل: مسيرة الأعلام الصهيونية لن تمر

17 مايو 2023 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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صلاح البردويل

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن مسيرة الأعلام الصهيونية لن تمر، والرد آت لا محالة.

وكتب البردويل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:" مسيرة الأعلام لن تمر، من يدق الباب يسمع الجواب!، وباب الاقصى ليس بابا عاديا ليدق بأيد نجسة!، وستفهم قطعان السوائب ذلك عندما تسمع الجواب، وهو آت لا محالة من عمق قلوب مسكونة بالعزة والكرامة والتاريخ المشرف والرجولة والعناد!".

هذا ودعا نشطاء لإحياء الفجر العظيم في الأقصى فجر يوم الخميس المقبل (18 مايو/أيار)؛ والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد في الفجر، تفاديًا للتقييد الذي يُتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى مع ساعات الصباح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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