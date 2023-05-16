فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يتفق مع نجمه بالدي على تمديد عقده حتى 2027

هيئة مقدسية تدعو لفعل شعبي حقيقي لحماية المسجد الأقصى

أول تحرك من ريال مدريد لحسم صفقة بيلينغهام

الكشف عن ثغرات أمنية بمطار "بن غوريون"

تفاعل واسع مع مسنَّة فلسطينية "تطير" إلى قريتها التي هجّرت منها

الكشف عن أزمة جديدة يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأسيرة المحرَّرة "عليان" توقف إضرابها عن الطعام

3 حراس مرمى تحت أنظار تشيلسي لخلافة ميندي وكيبا

26 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تقرير يكشف مصير راموس مع باريس سان جيرمان

الكشف عن ثغرات أمنية بمطار "بن غوريون"

16 مايو 2023 . الساعة 22:18 بتوقيت القدس
...

كشف تقرير إسرائيلي رسمي، الثلاثاء، عن ثغرات بمطار "ديفيد بن غوريون" الدولي بـ(تل أبيب) وسط الأراضي المحتلة، قال إنها قد تسمح لمن سماهم "الإرهابيين" بدخول البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به ما يسمى بمراقب الدولة متنياهو إنغلمان في تقرير له، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال إنه اكتشف ثغرات أمنية في مطار بن غوريون "يمكن أن تسمح لمجرمين وإرهابيين إسرائيليين وأجانب بدخول الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال علمت بعدة حالات دخل فيها أشخاص إلى البلاد مستغلين هذه الثغرات، رغم أن الأبعاد الحقيقية للظاهرة غير معروفة.

والتقرير الذي تم نشره سري جزئيا لأسباب تتعلق بحماية أمن كيان الاحتلال، وفي الجزء المفتوح لم يتم تحديد الثغرات المعنية، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب إنغلمان، فإن إدارة مراقبة الحدود لم تشرف على عمل مفتشي الحدود في مطار بن غوريون في الأعوام 2020-2022، ما اعتبره "نقطة ضعف كبيرة".

وقال إنه "ليس من الممكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا حتى الآن من المرور عبر مراقبة الحدود مع الاستفادة من الثغرات الأمنية وما هي هويتهم".

وفحص المراقب الحماية الإلكترونية في مؤسسة التأمين الوطني بكيان الاحتلال ووجد أنه يوجد في المتوسط ​​2.9 مليون هجوم إلكتروني تتعرض له المؤسسة يوميا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما فحص التقرير أيضا الأمن السيبراني في قطاع الصحة وأظهر أنه أحد القطاعات العشرة الأكثر تعرضا للهجوم في كيان الاحتلال في عام 2021.

وتطرق التقرير لهذه النقطة على خلفية هجوم إلكتروني استهدف في أكتوبر/تشرين الأول 2021، المركز الطبي الحكومي "هيليل يافي" في الخضيرة شمال الأراضي المحتلة.

ووقتها، عطل الهجوم استمرار النشاط في المركز الطبي لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وانتقل المرضى منه إلى مراكز أخرى، وتحول الموظفون إلى العمل اليدوي بدلا من العمل المحوسب.

وأظهر تقرير المراقب أن تكلفة ترميم شبكة الحماية الإلكترونية بت "هيليل يافي" بعد الهجوم السيبراني قدرت بنحو 36 مليون شيكل (9.9 ملايين دولار).

وفي كيان الاحتلال وظيفة مراقب الدولة هي مراقبة السلطة التنفيذية، السلطات المحلية والهيئات العامة الأخرى المقررة حسب القانون، ويتم انتخابه بتصويت سري من قبل كنيست الاحتلال لفترة ولاية واحدة من 7 سنوات.

المصدر / الأناضول
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#مطار بن غوريون #الاحتلال الإسرائيلي #ثغرات أمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة