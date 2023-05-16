تفاعل واسع مع مسنَّة فلسطينية "تطير" إلى قريتها التي هجّرت منها

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع مقطع مصوَّر لمسنَّة فلسطينية، تتحدث عن قريتها التي هجّرت منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع مرور 75 سنة على النكبة.

ولقي المقطع من تصوير ريان سكر، وطارق البكري، ومونتاج مهي الصيد، مشاهدات وتفاعلًا واسعًا على إنستغرام، وانتقل إلى المنصات الأخرى.

وفي المقطع، تتحدَّث المسنة الفلسطينية كيف أنها "تطير" في منامها إلى الأراضي المحتلة، وتزور بيتها وبيت أقاربها، ومسجد القرية، وبئر الماء.

ويستذكر الفلسطينيون في الـ15 من أيار/ مايو من كل عام، ذكرى النكبة، واحتلال أراضيهم من جانب (إسرائيل)، وطردهم إلى مخيمات اللجوء، ودول الجوار، فيما لا يزالون يحلمون بالعودة، ويتمسَّكون بمقاومة الاحتلال.

على جانب آخر، أحيت الأمم المتحدة في أروقتها بمدينة نيويورك، الإثنين، ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 لأول مرة بتاريخها.

وقالت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تحيي الذكرى السنوية 75 للنكبة "بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين