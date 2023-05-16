حمادة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تسمح بأيّ اعتداء على "الأقصى"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس محمد حمادة، على أنّ شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تسمح بأيّ اعتداء على الأقصى، وهذا موقف ثابت لن يتغير ولم يتغير.

ودعا حمادة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا من أهل القدس والضفة المحتلتين والداخل المحتل وكلّ من يقدر الوصول للأقصى، للنفير من أجل القدس والأقصى والاعتكاف والرباط في ساحاته لإفشال مخططات الاحتلال ومسيرته المزعومة.

وقال إنّ أقل الواجب في هذا الوقت، أن يمضي الجميع نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، ليتواجدوا بالآلاف ليُشكّلوا حائط صدٍّ أمام ما ينوي القيام به فيما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" المزعومة.

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وأوضح أنّ الاحتلال مستمر في محاولات تطبيق مخططاته الخفية بحقّ القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أنّ موقف شعبنا ومقاومته ما زال ثابتًا، وهو أنّ الأقصى خطٌّ أحمر.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن السماح لقطعان مستوطنيه بالاستمرار فيما يسمى بمسيرة الأعلام، لافتًا إلى أنّ كل فلسطين هي ساحة ردٍّ على جرائم واعتداءات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى.

ودعا نشطاء لإحياء الفجر العظيم في الأقصى فجر يوم الخميس المقبل (18 مايو/أيار)؛ والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام.

وأوضحت الدعوات ضرورة الحشد في الفجر، تفاديًا للتقييد الذي يُتوقّع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى مع ساعات الصباح.

وتتواصل الدعوات إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، والمنوي تنظيمها يوم الخميس المقبل في ذكرى ما يُسمى “يوم توحيد القدس”.

المصدر / فلسطين أون لاين