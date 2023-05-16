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الحراك الشبابي الشعبي بالقدس يعلن: الخميس والجمعة القادمان يومان للعلَم الفلسطيني

16 مايو 2023 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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الخميس والجمعة القادمان يومان للعلم الفلسطيني

أعلن الحراك الشبابي الشعبي بمدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن اعتبار يومي الخميس والجمعة القادمين، يومَين للعلَم الفلسطيني.

ودعا الحرك في تصريح مقتضب، وصل ""، الأهل في الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات لرفع العلم في كل ساحة وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.

ويستعد المستوطنون لعملية اقتحام واسعة للأقصى ومحيطه في إطار ما يُعرف بمسيرة الأعلام والتي يحتفي خلالها بإعلان دولة الاحتلال على أرض فلسطين.

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ولأول مرة، قدَّم ناشطون من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة طلبًا رسميًّا للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار "مسيرة الأعلام".

وتسود حالة من الغليان والتأهُّب في أوساط الشارع المقدسي مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على تنظيم ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة وفق المسار المخطط لها، يوم الخميس القادم.

جاء ذلك، بالتزامن مع دعوات فلسطينية لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى، الخميس المقبل؛ تزامنًا مع اقتحام "مسيرة الأعلام" التي حُشد لها بالآلاف، وتفاديًا للتقييد الذي يُتوقّع أن تفرضه شرطة الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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