انطلاق الاقتراع في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح

انطلقت اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة خالد مفلح، خلال تصريحات صحفية: إنّ "عملية الاقتراع بدأت صباح اليوم، بتنافس أربع كتل طلابية وهي: جبهة العمل الطلابي "قائمة الشهيد أبو علي مصطفى "، و"تحالف القطب الديمقراطي"، وحركة الشبيبة الطلابية "كتلة الشهداء"، والكتلة الإسلامية "كتلة فلسطين المسلمة".

وأوضح أنّ تحالف القطب الديمقراطي يشمل كلًّا من: كتلة الوحدة الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية الإطار الطلابي لـحزب الشعب الفلسطيني، وكتلة نضال الطلبة الإطار الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.

وتتنافس الكتل الطلابية على 81 مقعدًا لانتخابات مجلس الطلبة للعام الأكاديمي 2022/2023، بعد الانتهاء من مظاهر الدعاية الانتخابية يوم أمس".

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وذكر مفلح أنّ "22169 طالبًا وطالبة يحقُّ لهم الاقتراع في العملية الانتخابية، مُوزّعين على 68 صندوقًا انتخابيًّا، وتتوزّع على 4 مواقع، وهي حرم الجامعة القديم، ومبنى الجامعة الجديدة، وكلية هشام حجاوي، وكلية الزراعة والطب البيطري في طولكرم، وبإشراف أكثر من 300 موظف على العملية الانتخابيّة".

ويوم أمس، نظّم المهرجان الانتخابي (الدعاية العلنية) للكتل الطلابية التي تتنافس في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، فيما توقّفت مظاهر الدعاية الانتخابية والاحتفالات والمهرجانات واستخدام مكبّرات الصوت داخل أسوار الحرم الجامعي وأُزيلت جميع مظاهر الدعاية الانتخابية من ساحات الجامعة منذ مساء أمس الإثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين