16 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1916 توقيع اتفاقية سايكس- بيكو لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بين دول الوفاق الثلاث (روسيا القيصرية وإنجلترا وفرنسا).
- 1942 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال دوغلاس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأمريكية فيها.
- 1948 سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية التي دخلت المدينة وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 91 مواطناً من أهلها.
- 1948 لواء "شيفع" السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس_ يافا.
- 1964 احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.
- 1988 عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.
- 1993 مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مقاومون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.
- 1993 انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا.
- 1993 قام مجاهدو القسام بزرع كمية من المتفجرات في مبنى مركزي مكون من 15 طابقًا يقع وسط تل أبيب ويدعى "لندن مينستور"، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
- 2014 اندلاع اشتباكات في مدينة بنغازي بين قوات من الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر و مجموعات مناصرة لتنظيم أنصار الشريعة فيما عرف لاحقاً بـعملية الكرامة.
- 2015 محكمة جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسى ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. يوسف القرضاوي إلى المفتي العام في قضية "اقتحام السجون".
المصدر / فلسطين أون لاين