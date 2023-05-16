16 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1916 توقيع اتفاقية سايكس- بيكو لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بين دول الوفاق الثلاث (روسيا القيصرية وإنجلترا وفرنسا).

توقيع اتفاقية سايكس- بيكو لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بين دول الوفاق الثلاث (روسيا القيصرية وإنجلترا وفرنسا). 1942 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال دوغلاس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأمريكية فيها.

الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال دوغلاس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأمريكية فيها. 1948 سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية التي دخلت المدينة وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 91 مواطناً من أهلها.

سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية التي دخلت المدينة وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 91 مواطناً من أهلها. 1948 لواء "شيفع" السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس_ يافا.

لواء "شيفع" السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس_ يافا. 1964 احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. 1988 عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة. 1993 مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مقاومون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.

مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مقاومون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية. 1993 انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا.

انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا. 1993 قام مجاهدو القسام بزرع كمية من المتفجرات في مبنى مركزي مكون من 15 طابقًا يقع وسط تل أبيب ويدعى "لندن مينستور"، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

قام مجاهدو القسام بزرع كمية من المتفجرات في مبنى مركزي مكون من 15 طابقًا يقع وسط تل أبيب ويدعى "لندن مينستور"، ما أسفر عن قتلى وجرحى. 2014 اندلاع اشتباكات في مدينة بنغازي بين قوات من الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر و مجموعات مناصرة لتنظيم أنصار الشريعة فيما عرف لاحقاً بـعملية الكرامة.

اندلاع اشتباكات في مدينة بنغازي بين قوات من الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر و مجموعات مناصرة لتنظيم أنصار الشريعة فيما عرف لاحقاً بـعملية الكرامة. 2015 محكمة جنايات القاهرة تقضي بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسى ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. يوسف القرضاوي إلى المفتي العام في قضية "اقتحام السجون".

المصدر / فلسطين أون لاين