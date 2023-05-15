مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرّفين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتجهون نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ، في بيان مقتضب، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، أدّوا طقوسًا تلمودية عند أبوابه.

وتفرض قوات الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقّق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى الخميس المقبل، لإفشال مخطَّطات المستوطنين في ذكرى احتلال كامل القدس، حيث من المقرّر أن تجرج مسيرة أعلام (إسرائيلية) لتجوب شوارع المدينة.

اقرأ أيضاً: بالصور مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشدَّدة

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدَّة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين