الاحتلال يعتقل 6 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبَّان من جنين والخليل وطولكرم ورام الله، مشيرة إلى ارتقاء شهيد فلسطيني.

وفي التفاصيل؛ أوضحت أن الاحتلال اعتقل الشابَّين عصام طحاينة، وشادي العمري من السلة الحارثية قرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي جرادات من بلدة سعير (شرقًا)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والشاب أمير عصافرة.

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كما شملت اعتقالات الاحتلال الشاب طارق صالح، ومهراج شحادة من مخيم طولكرم، وطارق صالح من رام الله.

وشهدت الضفة الغربية فجر وصباح اليوم، عمليات اقتحام واسعة لعدَّة مناطق، بينها بلدة عارورة شمال غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

واستُشهد فجر اليوم الإثنين الشاب صالح محمد صبرة 22 عاماً، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس ومخيم عسكر.

المصدر / فلسطين أون لاين