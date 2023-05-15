75 عامًا على النكبة.. صحيفة فلسطين تصدر ملحقًا خاصًا للذكرى الأليمة

يحيي الشعب الفلسطيني، اليوم الإثنين، الذكرى الـ75 للنكبة (1948)، يوم يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير، وأعلن في اليوم التالي له، قيام دولة (إسرائيل).

شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة.

كما وجرى تدمير ومحو 531 بلدة وقرية، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، كما احتلت المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت لقصف احتلالي أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون فقط، وأخرى باتت مدن مختلطة.

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وفي صدد هذه الذكرى "ذكرى النكبة"، أصدرت صحيفة "فلسطين" اليومية التي تصدر من قطاع غزة، اليوم الإثنين، ملحقًا صحفيًا إحياءً للذكرى الـ (75) لنكبة فلسطين.

وتناول الملحق العديد من الموضوعات المهمة التي تناولت القضية الفلسطينية بأبعادها الشاملة، مجدداً العهد بالعودة مهما طال الزمن.

يُذكر أن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أحصى 6.4 مليون لاجئ حتى نهاية عام 2020، مشيراً إلى أن عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة أكثر من 10 مرات، بينما سجل ما يزيد عن 100 ألف شهيد منذ النكبة، ونحو مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين