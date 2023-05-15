الأسرى يشرعون بإضراب عن الطعام ليوم واحد

شرع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالإضراب عن الطعام ليوم واحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صحفي، أمس: إن "جولة القتال الأخيرة التي بدأت انتصارًا للأسير الشهيد المضرب عن الطعام خضر عدنان، جعلتها أكثر إصرارًا على حماية هذا السلاح في مواجهة السجان، وذلك عبر الإعداد الواسع للإضراب عن الطعام للأسرى الإداريين، للمطالبة بوقف هذا الهدر من أعمار الأسرى بدون تهمة أو محاكمة".

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وأضافت: "إن انتصار المقاومة للأسرى يعبر عن التفاف شعبنا العظيم حول قضاياه الحية من مسراه إلى أسراه، وهذا يتطلب الاستمرار في العمل الفعال لتحرير الأسرى والمسرى".



وطالبت كافة أحرار العالم "أفرادًا ومؤسسات" باستخدام كافة أدوات الضغط والنضال لتحرير الأسير القائد وليد دقة قبل فوات الأوان، حتى لا يخسره الوطن، كما خسر الشهيد خضر عدنان وكافة شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا. وفق نص بيانها.

المصدر / فلسطين أون لاين