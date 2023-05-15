15 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.

التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها. 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.

انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة. 1947 الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1947/106) الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين.

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1947/106) الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين. 1948 نكبة فلسطين: احتلال الحركة الصهيونية معظم أراضي فلسطين وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.

نكبة فلسطين: احتلال الحركة الصهيونية معظم أراضي فلسطين وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين. 1974 عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية وتقتل 24 صهيونيًا واستشهاد 3 فدائيين.

عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية وتقتل 24 صهيونيًا واستشهاد 3 فدائيين. 1980 الكنيست الإسرائيلي يتخذ قراراً بعد القدس "عاصمة أبدية موحدة للكيان العبري.

الكنيست الإسرائيلي يتخذ قراراً بعد القدس "عاصمة أبدية موحدة للكيان العبري. 1994 جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدًا لتسليمه إلى الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدًا لتسليمه إلى الفلسطينيين. 2004 جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.

جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010. 2011 مسيرات للآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات.

مسيرات للآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات. 2019 الإعلان عن حجب الحكومة الصينيَّة لِويكيبيديا بجميع نسخها اللُغويَّة مُنذُ 23 أبريل 2019، بعد أن كان الحجب يطال النسخة الصينيَّة وحدها.

المصدر / فلسطين أون لاين