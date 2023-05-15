فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس

15 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرَّف على حالة الطقس في فلسطين الاثنين 15 مايو

أسعار العملات في أسواق غزة الاثنين 15 مايو

الأسرى يشرعون بإضراب عن الطعام ليوم واحد

أردوغان: بلادنا أتمت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو

8 عادات صباحية سيئة.. تجنبها فورا لتستمتع بحياتك

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز أغلب الأصوات

15 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

15 مايو 2023 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
...
15 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.
  • 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.
  • 1947 الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1947/106) الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين.
  • 1948 نكبة فلسطين: احتلال الحركة الصهيونية معظم أراضي فلسطين وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.
  • 1974 عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية وتقتل 24 صهيونيًا واستشهاد 3 فدائيين.
  • 1980 الكنيست الإسرائيلي يتخذ قراراً بعد القدس "عاصمة أبدية موحدة للكيان العبري.
  • 1994 جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدًا لتسليمه إلى الفلسطينيين.
  • 2004 جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.
  • 2011 مسيرات للآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات.
  • 2019 الإعلان عن حجب الحكومة الصينيَّة لِويكيبيديا بجميع نسخها اللُغويَّة مُنذُ 23 أبريل 2019، بعد أن كان الحجب يطال النسخة الصينيَّة وحدها.
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث عربية #أحداث دولية #أحداث فلسطينية #15 مايو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة