15 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.
- 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة.
- 1947 الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1947/106) الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين.
- 1948 نكبة فلسطين: احتلال الحركة الصهيونية معظم أراضي فلسطين وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.
- 1974 عملية ترشيحا (مدرسة معالوت): الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقتحم مدرسة معلوت الصهيونية وتقتل 24 صهيونيًا واستشهاد 3 فدائيين.
- 1980 الكنيست الإسرائيلي يتخذ قراراً بعد القدس "عاصمة أبدية موحدة للكيان العبري.
- 1994 جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدًا لتسليمه إلى الفلسطينيين.
- 2004 جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.
- 2011 مسيرات للآلاف الفلسطينيين من الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث قام العدو بإطلاق النار عليهم، فاستشهد 14 فلسطينياً من المطالبين بالعودة وأصيب العشرات.
- 2019 الإعلان عن حجب الحكومة الصينيَّة لِويكيبيديا بجميع نسخها اللُغويَّة مُنذُ 23 أبريل 2019، بعد أن كان الحجب يطال النسخة الصينيَّة وحدها.
المصدر / فلسطين أون لاين