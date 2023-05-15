تعرَّف إلى حالة الطقس في فلسطين الإثنين 15 مايو

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًّا إلى صاف حارًا نسبيًّا إلى حار وجافًّا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الاثنين 15 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وباردًا نسبيًّا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء 16 مايو

وغدًا الثلاثاء؛ يكون الجو صافيًا بوجه عام حارًّا وجافًّا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء 17 مايو

أما الأربعاء فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارًّا نسبيًّا إلى حار وجافًّا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدّلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس 18 مايو

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، غائمًا جزئيًّا ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين