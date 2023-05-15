أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز أغلب الأصوات

حصد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسبة 49.34 بالمئة من أصوات الناخبين وفق ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 99.88 بالمئة من صناديق الاقتراع، ما يعني أن البلاد ستشهد جولة إعادة خلال الأيام المقبلة.

ووصلت نسبة مرشح تحالف الطاولة السداسية كمال كيلتشدار أوغلو إلى 44.98 بالمئة من إجمالي الأصوات، بينما حقق مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان نسبة 5.24 بالمئة، فيما بلغت نسبة المرشح الرئاسي الرابع والمنسحب من الانتخابات 0.43 بالمئة فقط.

وأظهرت حسابات أجرتها "عربي21"، استنادا على الإحصائيات الرسمية للجنة العليا للانتخابات والنتائج الأولية، بعد فرز أكثر من 99.76 بالمئة من أصوات الناخبين في الداخل، بأن الرئيس أردوغان بحاجة إلى نحو 1.420.518 صوتا من أصوات الناخبين في الخارج، لحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى.

وأدلى 1.737.079 ناخبا من الأتراك المغتربين بأصواتهم في الانتخابات بنسبة مشاركة بلغت نحو 50.85 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 3.416000، وفقا لبيانات الهيئة العليا للانتخابات، ما يعني أن أردوغان بحاجة إلى حوالي 81 بالمئة من نسبة الأصوات في الخارج.

ووفق بيانات الهيئة العليا للانتخابات، فإن إجمالي من يحق لهم التصويت داخل وخارج تركيا يبلغ 64.190.000 ناخب، فيما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، أن إجمالي من أدلى بصوته في الداخل والخارج بلغ 55.536.765 ناخبا.

خطابات أولية

وظهر الرئيس التركي من على "شرفة النصر" بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، ليؤكد أمام أنصاره أنه واثق من حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه بالجولة الأولى، فيما خرج مرشح المعارضة كيلتشدار أوغلو في مؤتمر صحفي رفقة نوابه السبعة ليعلن تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات.

وأوضح أردوغان أن النتائج النهائية لم تظهر بشكل رسمي حتى الآن، لكن تحالف الشعب لا يزال متقدما بفارق كبير، معربا عن ثقته بأنه سيتجاوز نسبة 50% +1 مع انتهاء عمليات الفرز.

ونبه أردوغان إلى أن تحالف الجمهور يتقدم أيضا في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على الأغلبية، مشيرا إلى أن اختيار الشعب التركي سيكون إلى جانب ولصالح استقرار البلاد.

من جهته، كشف كيلتشدار أوغلو عن تقديم اعتراضات لنتائج 300 صندوق انتخابي في أنقرة و700 صندوق في إسطنبول، مشددا على أن تحالف المعارضة سيفوز بالانتخابات بكل تأكيد.

المصدر / وكالات