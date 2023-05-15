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أردوغان: التسرع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب للإرادة الوطنية

15 مايو 2023 . الساعة 01:20 بتوقيت القدس
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أردوغان: التسرع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب للإرادة الوطنية

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر: "في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل (من قِبل المعارضة) تعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

وأضاف أن جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا.

وأردف: "أطلب من جميع أصدقائي وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميًا.

واستطرد: "أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم".

المصدر / الأناضول
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