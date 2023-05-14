موسى يقود الانتاج الحربي لاستعادة الانتصارات

غزة/ وائل الحلبي:

قاد المحترف الفلسطيني بدر موسى فريقه الانتاج الحربي لتحقيق فوز ثمين على المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، في اطار منافسات الدوري المصري للدرجة الأولى.

موسى واصل تألقه مع فريقه بتسجيله للهدف الخامس منذ بداية الموسم، رغم النتائج المتواضعة التي حققها الفريق إلا أن موسى ظهر بشكل لافت للأنظار وساهم في ابعاد الفريق عن مراكز الخطر.

وتمكن نجم المنتخب الوطني من قيادة الإنتاج الحربي لاستعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عن الفريق في أخر ثلاثة مباريات، بعدما نجح في افتتاح التسجيل مع بداية المباراة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله حسين ياسين قبل نهاية الشوط الأول.

ويعد هذا الهدف الخامس الذي يسجله موسى مع الانتاج الحربي حيث تمكن من التسجيل في شباك بتروجيت والسكة الحديد وبورتو السويس وكهربا الإسماعيلية والمصرية للاتصالات، وساهم في أربعة أهداف لزملائه في الفريق.

وظهر موسى بشكل مميز مع الفريق في الموسم الحالي على وجه الخصوص، وكان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق في ظل تلقيه العديد من العروض في شهر يناير الماضي، لكن موقف الفريق في الترتيب حينها جعل الادارة تتمسك ببقائه خاصة وأنه أحد أبرز نجوم الانتاج الحربي.







