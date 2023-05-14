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أجهزة السلطة تنقل نجل النائب قرعاوي إلى سجن أريحا

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أجهزة السلطة تنقل نجل النائب قرعاوي إلى سجن أريحا

14 مايو 2023 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
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نقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل السياسي مؤمن قرعاوي نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم إلى سجن أريحا.

واعتقل مؤمن في الثامن من الشهر الجاري، بعد خروجه من المدرسة التي يدرس بها.

 وتزامن اعتقال نجل النائب قرعاوي، مع موعد الإفراج عن نجله الآخر عبد الرحمن من سجون الاحتلال.

 وقبل نحو أربعة أسابيع، اعتقلت قوات الاحتلال حازم قرعاوي من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزلهم، وهو الابن الخامس المعتقل للنائب فتحي في سجون الاحتلال.

وإلى جانب أبنائه تعرض النائب قرعاوي للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، وكان أحد المبعدين لمرج الزهور في لبنان برفقة قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

كما نقلت أجهزة السلطة إسحاق إبراهيم محاميد إلى سجن مسلخ أريحا، علما أنه معتقل منذ 11 يوما.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين والطلبة والأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طولكرم #مسلخ أريحا #النائب فتحي قرعاوي

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