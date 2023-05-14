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"هندسة المتفجرات" تنفذ 185 مهمة خلال العدوان

14 مايو 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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"هندسة المتفجرات" تنفذ 185 مهمة خلال العدوان

نفذت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات 185 مهمة مختلفة خلال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى مساء أمس السبت.

وأوضح تقرير لهندسة المتفجرات أن طواقمها نفذت مهمة 47 معاينة أماكن مستهدفة، كما نفذت 57 مهمة فحص ومعاينة لأجسام شهداء ومصابين.

وأشار التقرير إلى أن نفت 81 مهمة إزالة وتحييد خطر صواريخ وقذائف لم تنفجر من مخلفات الاحتلال خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

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وأهابت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمواطنين المبادرة للإبلاغ عن أية أجسام غير منفجرة عبر الاتصال بالشرطة عبر الرقم 100 أو العمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم 109.

وأكدت أن طواقمها لا زالت تجري مسحاً شاملاً ومعاينة لجميع الأماكن التي تعرضت للاستهداف خلال العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #هندسة المتفجرات #مخلفات الاحتلال

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