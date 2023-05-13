"هندسة المتفجرات" بغزة تنفذ 139 مهمة خلال 96 ساعة من العدوان

نفذت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بغزة 139 مهمة مختلفة خلال 96 ساعة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح تقرير لهندسة المتفجرات أن طواقمها نفذت مهمة 36 معاينة أماكن مستهدفة، كما نفذت 45 مهمة فحص ومعاينة لأجسام شهداء ومصابين.

كما نفذت 58 مهمة إزالة وتحييد خطر صواريخ وقذائف لم تنفجر من مخلفات الاحتلال خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

وأهابت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمواطنين المبادرة للإبلاغ عن أية أجسام غير منفجرة عبر الاتصال بالشرطة عبر الرقم 100 أو العمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم 109.

وأكدت أن طواقمها متواجدة في الميدان؛ من أجل حماية أرواح أبناء شعبنا، وتحييد خطر الصواريخ والقذائف غير المنفجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين