جيش الاحتلال: المقاومة بغزة أطلقت 1469 صاروخًا وقذيفة تجاه المدن والمستوطنات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن المقاومة في غزة، أطلقت 1469 صاروخًا، تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية خلال العدوان الأخير الذي انتهى مساء أمس السبت بإعلان التهدئة.

وذكر جيش الاحتلال في تحقيق أولي عقب عدوانه على قطاع غزة، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت من غزة 1469 صاروخًا وقذيفة هاون تجاه (إسرائيل)، اجتاز 1139 منها حدود القطاع.

وبحسب المصدر ذاته، زعم أن منظومة "القبة الحديدية" 437 صاروخًا، ومنظومة "مقلاع داود" صاروخين تمَّ إطلاق أحدهما تجاه (تل أبيب) والآخر تجاه إحدى مستوطنات القدس.

واستخدم الاحتلال منظومة مقلاع داود لاعتراض تهديدات متقدّمة تشمل صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات وقطع جوية، للمرة الأولى في التصدّي لصواريخ من غزة.

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وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن صواريخ وقذائف المقاومة أسفرت عن مقتل شخصين لدى سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بمستوطنة "شوكيدا" المحاذية للقطاع.

وتم علاج 77 مصابًا، من بينهم 32 مصابًا جسديًا و45 مصابًا بالهلع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد 33 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلًا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / وكالات