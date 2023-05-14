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إضراب شامل في جنين حداداً على الشهيد أحمد عطاطرة

14 مايو 2023 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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حاجز أم الريحان العسكري - أرشيف

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم الأحد، بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية، حدادًا على الشهيد أحمد عطاطرة، وذلك تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.

وكان عطاطرة، قد استُشهد يوم أمس، متأثّرًا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز أم الريحان العسكري جنوب غرب جنين.

ودرجت العادة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين العُزَّل بدم بارد، وذلك في أثناء مرورهم عبر الحواجز وفي الطرقات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل المحتل أيضاً، ومن ثم تزعم محاولة الشهيد تنفيذ عملية طعن.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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