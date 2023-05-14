الأسير محمد عارضة من عرابة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد قاسم أحمد عارضة (41 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عارضة بتاريخ 14/05/2002م؛ وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.

يذكر أن الأسير العارضة تمكن بتاريخ 06 أيلول 2021 برفقة الأسرى أيهم كممجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقاله بعد أيام، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية بحقهم جميعاً.

المصدر / فلسطين أون لاين