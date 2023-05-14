وبشر الصابرين

الصبر صفة للمتقين يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر، فمن هم الصابرون؟

القرآن الكريم معجزة، ومنهج حياة، يصل الدنيا بالآخرة، ويقوم المنهج على الاختيار، افعل، ولا تفعل، وثمَّ أمور لا علاقة لها بافعل ولا بلا تفعل، وعليه يكون الصبر على ثلاثة أضرب متلاحمة، هي:

١- اصبر على الطاعة، إي افعل التكاليف، واصبر على مشقتها.

٢- اصبر عن المعاصي، أي لا تفعلها، واصبر على تركها، وإن كان في ذلك مشقة.

٣- اصبر على أقدار الله، التي تقع بك بلا اختيار، كمرض، أو فقد مال وولد، أو هدم بيت في حرب أنت لم تقررها، وصبرك هنا إرجاع الأمر لله والقبول بقدره لأنه هو الأعلم بالخير وبالشر.

والضرب الثالث هذا مهم جدًا للناس في غزة في أثناء الحروب التي يفرضها العدو عليهم في كل عام أو عامين.

إنك إذا جمعت الضروب الثلاثة إلى الإيمان كنت من الصابرين والمتقين، وكنت على موعد مع جنة تجري من تحتها الأنهار، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله.

اللهم اجعلنا وأهلنا في غزة وفلسطين من الصابرين، وحقق لنا ما بشّرتنا به إنا مؤمنون، والحمد لله رب العالمين.