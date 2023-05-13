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الاحتلال يخرق وقف إطلاق النار ويشنُّ غارات على غزة

13 مايو 2023 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة بعد العاشرة مساءً في خرق لاتفاق إطلاق النار الذي أعلن التوصل إليه بوساطة مصرية مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارات على أراض زراعية في رفح جنوبي القطاع وحي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما يحلق طيران الاحتلال في أجواء القطاع حاليا.

وقبيل العاشرة أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف وجنوبي تل أبيب، ما أدى لإصابة عدد من المستوطنين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وتوصل حركة الجهاد الإسلامي لاتفاق وقف إطلاق نار مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية مساء اليوم بعد خمسة أيام من معركة "ثأر الأحرار" التي أطلقتها غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ردا على اغتيال الاحتلال ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس في قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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