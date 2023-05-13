النائب "طافش" يؤكد على ضرورة التوحد لمواجهة جرائم الاحتلال

أكد النائب خالد طافش على ضرورة التوحد، لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّن طافش أنّ الاحتلال يواصل عدوانه على كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل.

وقال إنّ الاحتلال يواصل عدوانه على غزة وعلى الضفة حيث يرتقي الشهداء كل يوم في نابلس وجنين وأريحا وغيرها من مدننا.

وشدد على أنّ الأصل أن نكون كالجسد الواحد في ضفتنا المنتفضة ومع غزتنا الحبيبة والتوحد في مواجهة الاحتلال وغطرسته، رغم وضع الضفة المأساوي من الملاحقات والاعتقالات سواء من الاحتلال أو أجهزة السلطة الفلسطينية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية، للاشتباك في الضفة الغربية والخروج بوقفات شعبية غاضبة، بمناطق متفرقة بالضفة والداخل المحتل، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

ودعت الحراكات الشبابية والطلابية والقوى والفعاليات الوطنية، للمشاركة في مسيرة جماهيرية مساء اليوم، وسط مدينة رام الله.

وعلى مدار الأيام الماضية، انطلقت دعوات في الضفة الغربية للاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس في كافة المناطق، نصرة لغزة وثأرًا للشهداء.

وشدّدت الدعوات على ضرورة أن يلتحم الشباب الثائر في الضفة، بالمقاومة لتوحيد الساحات وتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال.

وتواصل فصائل الغرفة المشتركة في غزة إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب الأراضي المحتلة، في إطار عملية "ثأر الأحرار"، ردًّا على جرائم الاحتلال واغتيال قادة من سرايا القدس.

المصدر / حرية نيوز