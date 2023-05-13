إصابة مواطن في رفح والاحتلال يقصف منازل في قطاع غزة

أصيب مساء اليوم السبت فلسطيني، في غارة إسرائيلية على دراجة هوائية، شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، في حين كثفت طائرات الاحتلال غاراتها على شمالي القطاع.

وأفادت مصادر صحفية في رفح، أنه تم نقل إصابة لشاب، كان يقود دراجة هوائية، في منطقة "المشروع" في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن طائرات الاحتلال، دمرت منزلين في بلدة "بيت حانون" شمالي قطاع غزة، يعودان لعائلتي الشنباري وعبيد.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة نبهان في منطقة بير النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة طافش في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف دخانية شرقي البلدة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أراض زراعية في عزبة "بيت حانون"، وقرب مدرسة "شهداء جباليا"، وفي محيط مفرق الأمن العام، شمالي مدينة غزه.

كما كثفت من غاراتها الجوية على أراضي زراعية في "بيت لاهيا" وحي "الزيتون" جنوبي شرق مدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى عدوان إسرائيلي كبير، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفر عن 33 شهيدا و150 جريحا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين