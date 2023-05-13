"ثأر الأحرار".. المقاومة تواصل دك مستوطنات ومدن الاحتلال بالصواريخ

غزة/ فلسطين أون لاين:

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، لليوم الرابع على التوالي، دك مستوطنات ومدن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن ردًّا على العدوان الإسرائيلي.

ومنذ صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة رشقات صاروخية تجاه مدينة عسقلان، ومدن الغلاف، بعشرات الصواريخ، ضمن عملية "ثأر الأحرار".

وانطلقت صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات ومدن الاحتلال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حوالي 40 صاروخًا أطلقت في الرشقات الأخيرة نحو أسدود ونتيفوت وعسقلان وغلاف غزة.

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وذكر كود كود العبري أن ضربة قوية يتعرَّض لها مستوطنات غلاف غزة.

وبثَّت وسائل إعلام عبرية مقاطع مصوَّرة لاندلاع ألسنة اللهب من موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة نتيجة صواريخ المقاومة.

وقرَّرت المقاومة بقطاع غزة توسيع دائرة الرد ردًّا على الجرائم المتتالية التي ترتكب بحق أهالي قطاع غزة وأيضًا ردًّا على استمرار سياسة الاغتيالات.

وأسفر عن ارتقاء 33 شهيدًا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.